Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию на новый сезон РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» получил лицензию на новый сезон чемпионата России. Донской клуб выполнил необходимые условия для прохождения процедуры лицензирования.
Выдача лицензии состоялась 6 мая во время заседания комиссии РФС. Об этом сообщает пресс-служба дончан. Отмечается, что "желто-синим" менее чем за год удалось сократить большую задолженность.
На текущий момент ростовский клуб занимает десятую строчку чемпионата России. В активе "желто-синих" - 30 баллов после 28 игр.