В двух районах донского региона отменили карантин, который был связан с особо опасным заболеванием животных. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правовой информации 4 мая.Карантин ввели 10 марта. В этот период жителям было запрещено лечить больных восприимчивых животных, а вывоз молока и молочных продуктов был ограничен.Очаг заболевания обнаружили в хуторе Сусат на улице Пузикова, 7. Из-за этого на прилегающих территориях в радиусе от трёх до пяти километров объявили карантин. Под ограничения попали хутора Сусат, Костылёвка, Новоромановский, Слободской в Семикаракорском районе, а также город Семикаракорск, хутора Калинин, Сараи, Ажинов, Карповка и посёлок Привольный Ажиновского сельского поселения в Багаевском районе.В опубликованном документе не назвали конкретное заболевание, выявленное в Ростовской области.Отметим, что особо опасные болезни животных — это заразные заболевания, характеризующиеся высокой смертностью, быстрым распространением и значительным экономическим ущербом, часто требующие введения карантина. В основном это африканская чума свиней (АЧС), сибирская язва, бешенство, ящур, высокопатогенный грипп птиц.