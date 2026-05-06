Ростовчанина накажут за запуск салюта во время беспилотной опасности

В центре Ростова-на-Дону 3 мая неизвестный запустил салют, несмотря на запрет использования пиротехнических изделий. Причем в этот момент в регионе действовала беспилотная опасность.Момент запуска салюта попал на видео. На него обратили внимание сотрудники полиции. Они нашли нарушителя и доставили в отдел для разбирательств. Как оказалось, 35-летний ростовчанин хотел порадовать жену в день рождения и запустил фейерверки.За это его привлекут к ответственности. Вероятнее всего, мужчину ожидает штраф от трех до пяти тысяч рублей.