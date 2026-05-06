В Ростове-на-Дону уже больше месяца ищут пропавшую 88-летнюю пенсионерку

Фото: Лиза Алерт

В Ростове уже 31 день ведутся поиски пропавшей 88-летней женщины. Мария Иванова исчезла 5 апреля.Как сообщает Donday со ссылкой на подругу пенсионерки, Мария не знает города — она недавно приехала к сыну. В день пропажи она вышла из дома, не взяв ни денег, ни документов. Родные не представляют, куда одинокая женщина могла деться. У нее не было возможности купить себе билет и уехать из города. В черте муниципалитета бесследно исчезнуть на месяц не так просто, как, например, в лесистой местности.Семья и друзья продолжают надеяться, что Мария в безопасности. Если что-то дезориентировало ее, остается рассчитывать только на помощь неравнодушных, вдруг кто-то узнает лицо с ориентировки и поможет вернуть бабушку родным.Рост Марии составляет 155 сантиметров. Она нормального телосложения. Волосы седые, глаза карие. В день исчезновения была одета в зеленое платье, зеленую косынку, коричневые тапочки, большой светлый пиджак.С информацией обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.