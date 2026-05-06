В Ростовской области судоводитель предстанет перед судом за тяжкий вред здоровью человека в аварии на воде

— В результате столкновения судоводитель, находившийся в маломерном судне, получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, — подчеркнули в ведомстве.



В Багаевский районный суд направили уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в нарушении правил управления водным судном.Как сообщили в Западном МСУТ СК России, авария на воде случилась 30 октября 2025 года. В тот вечер 50-летний житель Веселовского района вышел в акваторию местного водохранилища на катере «Касатка-650». При этом его судно не было зарегистрировано в реестре маломерных судов. По версии обвинения, он не уделял должного внимания пути и не заметил припаркованную надувную лодку Line Storm рядом с собой, когда проезжал хутор Новоселовку. Катер протаранил стоявшую без огней лодку.Пострадавший 47-летний мужчина выжил, а в отношении водителя катера завели уголовное дело.В Южной транспортной прокуратуре добавили, что материалы дела с обвинительным заключением направлены в Багаевский районный суд.