Проведение парада Победы 9 мая в Ростове остается под вопросом

Пока не известно, будет ли парад Победы на 9 мая в Ростове. До главного праздника страны остались считанные дни, уже есть праздничная программа мероприятий. Однако самый главный вопрос - будет ли парад на Театральной площади - до сих пор висит в воздухе.Проведение парада Победы находится в зоне ответственности Южного военного округа. По данным Donday, пока проведение парада Победы на Театральной площади находится под вопросом. В ЮВО сообщили, что руководители собираются несколько раз в день на совещания, но точной информации нет.Ранее Donday сообщал, что в 2026 году традиционного шествия "Бессмертного полка" не будет. При этом локальные мероприятия в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в регионе все же пройдут.