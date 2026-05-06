Клад столетней давности нашли археологи под Ростовом

В станице Старочеркасской археологи нашли уникальный клад, которому больше 100 лет. На территории объекта культурного наследия «Черкасский городок XVI–XIX веков» археологи нашли три бронзовых таза и, предположительно, серебряную миску. По весу миска превышает килограмм.Исследователи выяснили, что артефакты могут принадлежать местной жительнице. Их на дно пятиметрового колодца во время прихода в станицу спрятала местная казачка. О «кладе Мартыновой» на местности много лет ходило много легенд.