Стала известна личность погибшего самокатчика в ДТП на трассе Ростов - Азов

Фото: Дондей.

Стала известна личность погибшего в смертельном ДТП с самокатом на трассе Ростов - Азов. Водителем электросамоката оказался азовчанин, у которого остались двое детей, сообщает Donday.Страшное ДТП случилось на въезде в Азов со стороны Ростова. Водитель «Лады Ларгус», выезжая с прилегающей части, не пропустил 40-летнего Андрея С. Электросамокат въехал в машину. Спасти 40-летнего водителя СИМ не удалось. От удара средства передвижения воспламенились, начался пожар. Огонь ликвидировали прибывшие на место аварии пожарные.У погибшего остались жена и двое детей. При жизни он увлекался автомобилями и владел небольшим бизнесом в сфере техники.