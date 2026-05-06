Стала известна личность погибшего самокатчика в ДТП на трассе Ростов - Азов

Стала известна личность погибшего в смертельном ДТП с самокатом на трассе Ростов - Азов. Водителем электросамоката оказался азовчанин, у которого остались двое детей, сообщает Donday.

Страшное ДТП случилось на въезде в Азов со стороны Ростова. Водитель «Лады Ларгус», выезжая с прилегающей части, не пропустил 40-летнего Андрея С. Электросамокат въехал в машину. Спасти 40-летнего водителя СИМ не удалось. От удара средства передвижения воспламенились, начался пожар. Огонь ликвидировали прибывшие на место аварии пожарные.

У погибшего остались жена и двое детей. При жизни он увлекался автомобилями и владел небольшим бизнесом в сфере техники.
Фото: Дондей.
