В Ростовской области мужчина пострадал при переливании бензина
В Белокалитвинском районе Ростовской области мужчина пострадал при переливании бензина. Инцидент произошел в поселке Сосны 3 мая.
Во дворе своего дома 64-летний мужчина занимался переливанием топлива из канистры в ведро. В процессе переливания из-за статического электричества пары бензина воспламенились, что привело к возгоранию. Пенсионер получил ожоги конечностей.
- Потушили пожар, который распространился на площадь 5 квадратных метров, - сообщили в региональном ГУ МЧС.