В центре Ростова временно перекроют движение троллейбусов 7 мая

В центре Ростова-на-Дону временно перекроют движение транспорта 7 мая. Об этом информирует городская администрация.Изменится схема движения троллейбусов №№ 1, 2, 22. Контактная сеть будет отключена на Театральной площади в период с 10:30 до 12:30. Маршруты будут курсировать по такой схеме: Красноармейская – Театральный – Шолохова и далее – по маршрутам следования в обоих направлениях.Меры связаны с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».