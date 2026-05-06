Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова временно перекроют движение троллейбусов 7 мая

В центре Ростова временно перекроют движение троллейбусов 7 мая
В центре Ростова-на-Дону временно перекроют движение транспорта 7 мая. Об этом информирует городская администрация.

Изменится схема движения троллейбусов №№ 1, 2, 22. Контактная сеть будет отключена на Театральной площади в период с 10:30 до 12:30. Маршруты будут курсировать по такой схеме: Красноармейская – Театральный – Шолохова и далее – по маршрутам следования в обоих направлениях.

Меры связаны с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды Славы и цветов к мемориальному комплексу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика