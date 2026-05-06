В Аксайском районе дотла сгорела хозпостройка
В Аксайском районе дотла сгорела хозпостройка. ЧП случилось днем 5 мая в Щепкинском сельском поселении.

Пламя охватило хозяйственную постройку на территории частного домовладения в СНТ «Заря». Огонь за окном увидели хозяева строения. Они вызвали на место пожарных. К моменту прибытия специалистов, возгорание распространилось на 30 квадратов.

- К тушению возгорания привлеклись специалисты из двух пожарных частей, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».


Пожар потушили спустя полчаса. К счастью, в ЧП никто из жителей не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
