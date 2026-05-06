- К тушению возгорания привлеклись специалисты из двух пожарных частей, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».

В Аксайском районе дотла сгорела хозпостройка. ЧП случилось днем 5 мая в Щепкинском сельском поселении.Пламя охватило хозяйственную постройку на территории частного домовладения в СНТ «Заря». Огонь за окном увидели хозяева строения. Они вызвали на место пожарных. К моменту прибытия специалистов, возгорание распространилось на 30 квадратов.Пожар потушили спустя полчаса. К счастью, в ЧП никто из жителей не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.