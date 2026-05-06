Пропавшую женщину из Таганрога, которую искали в Ростове, нашли живой. Об этом сообщает редакция DonDay со ссылкой на близких 31-летней Кристины Гросул.Как ранее рассказывал отец Кристины, она могла находиться в Ростове, так как планировала встретиться со знакомым на длительных выходных. С 4 мая связь с ней оборвалась, также девушка не вышла на работу. Родные написали заявление в полицию.Спустя два дня Кристину нашли живой. Где она все это время была, близкие не разглашают.