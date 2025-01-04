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Мощные вспышки на Солнце вызвали полярные сияния

Мощные вспышки на Солнце вызвали полярные сияния
Вспышки на Солнце стали причиной полярных сияний. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам синоптиков, вспышка среднего балла произошла еще 1 января. Затем явление двукратно повторилось – 3 и 4 января. После этого последовала серия магнитных бурь. Уровень геомагнитных ударов достиг балла G1. Шторм продлится вплоть до 5 января.

- В настоящий момент наблюдаются довольно сильные полярные сияния (они сопровождают не каждую бурю), но над европейской частью РФ пока слишком светло, а из восточной части страны полоса уже ушла, - пишут специалисты.
Фото: Соцсети.
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