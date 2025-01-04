Мощные вспышки на Солнце вызвали полярные сияния

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Вспышки на Солнце стали причиной полярных сияний. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По прогнозам синоптиков, вспышка среднего балла произошла еще 1 января. Затем явление двукратно повторилось – 3 и 4 января. После этого последовала серия магнитных бурь. Уровень геомагнитных ударов достиг балла G1. Шторм продлится вплоть до 5 января.- В настоящий момент наблюдаются довольно сильные полярные сияния (они сопровождают не каждую бурю), но над европейской частью РФ пока слишком светло, а из восточной части страны полоса уже ушла, - пишут специалисты.