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Возле стадиона «Ростов Арена» ограничат движение транспорта

Возле стадиона «Ростов Арена» ограничат движение транспорта
Из-за футбольной встречи ограничат движение транспорта возле стадиона «Ростов Арена». Матч ФК «Ростов» и «Уфа» состоится 6 декабря в 14:00 в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Транспорту нельзя будет проехать с 11:00 до 18:00 по улице Магистральной. Движение будет ограничено от Южного подъезда к донской столице до улицы Левобережной.

Как сообщили в городском департаменте автодорог, в этот период организуют дополнительный график для маршрута № 39, который будет ездить по укороченной схеме – до остановки «Городской пляж». Таким образом, департамент обеспечивает удобство для болельщиков.

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