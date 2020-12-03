Возле стадиона «Ростов Арена» ограничат движение транспорта

Из-за футбольной встречи ограничат движение транспорта возле стадиона «Ростов Арена». Матч ФК «Ростов» и «Уфа» состоится 6 декабря в 14:00 в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.Транспорту нельзя будет проехать с 11:00 до 18:00 по улице Магистральной. Движение будет ограничено от Южного подъезда к донской столице до улицы Левобережной.Как сообщили в городском департаменте автодорог, в этот период организуют дополнительный график для маршрута № 39, который будет ездить по укороченной схеме – до остановки «Городской пляж». Таким образом, департамент обеспечивает удобство для болельщиков.