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В Ростове ограничат движение транспорта в день матча «Ростов» – «Спартак»

В Ростове ограничат движение транспорта в день матча «Ростов» – «Спартак»
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в день матча между ФК «Ростов» и московским «Спартаком». Проезд временно запретят 14 апреля.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовского области рассказали, что с 16:30 до 23 часов ограничения движения будут действовать по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.

С 21 до 23 часов проехать также нельзя будет от Южного подъезда до Левобережной на Магистральной улице.

С 15 до 23 часов движение автомобилей ограничат на западном и восточной проездах стадиона «Ростов-Арена».

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, состоится очередной матч российской Премьер-Лиги. На поле встретятся «Спартак» и «Ростов».

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