В Ростове ограничат движение транспорта в день матча «Ростов» – «Спартак»



В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в день матча между ФК «Ростов» и московским «Спартаком». Проезд временно запретят 14 апреля.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовского области рассказали, что с 16:30 до 23 часов ограничения движения будут действовать по съезду с Южного подъезда к городу на Магистральную на участке от Южного подъезда до улицы Левобережной.



С 21 до 23 часов проехать также нельзя будет от Южного подъезда до Левобережной на Магистральной улице.



С 15 до 23 часов движение автомобилей ограничат на западном и восточной проездах стадиона «Ростов-Арена».



Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, состоится очередной матч российской Премьер-Лиги. На поле встретятся «Спартак» и «Ростов».