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Волонтеры подключились к поискам пропавшей в Ростове 42-летней женщины

Волонтеры подключились к поискам пропавшей в Ростове 42-летней женщины
К поискам исчезнувшей в Ростове 42-летней женщины подключились волонтеры. Марина Вавилова, проживающая на Таганрогской 112б, пропала 5 января.

Сначала ее супруг Артем и 16-летняя дочь искали женщину самостоятельно через соцсети. Однако попытки не принесли результатов. Тогда родственники обратились за помощью в полицию и к добровольцам.

У Марины среднее телосложение, рост – 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы длинные светло-русые. Была одета в черный пуховик с красным капюшоном и оранжевую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Вавиловой, сообщите по телефону: 8-800-700-54-54, 112 или 8-928-903-05-49 (Артем).

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