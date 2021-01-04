Волонтеры подключились к поискам пропавшей в Ростове 42-летней женщины

К поискам исчезнувшей в Ростове 42-летней женщины подключились волонтеры. Марина Вавилова, проживающая на Таганрогской 112б, пропала 5 января.Сначала ее супруг Артем и 16-летняя дочь искали женщину самостоятельно через соцсети. Однако попытки не принесли результатов. Тогда родственники обратились за помощью в полицию и к добровольцам.У Марины среднее телосложение, рост – 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы длинные светло-русые. Была одета в черный пуховик с красным капюшоном и оранжевую шапку.Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Вавиловой, сообщите по телефону: 8-800-700-54-54, 112 или 8-928-903-05-49 (Артем).