В Ростове ищут без вести пропавшую 42-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону вторые сутки разыскивают 42-летнюю Марину Вавилову. Рано утром 5 января женщина ушла из дома №112б по улице Таганрогской, но обратно до сих пор не вернулась. Ориентировку на пропавшую распространяют в социальных сетях супруг Артем и 16-летняя дочь.Марина – швея на ростовской швейной фабрике. В тот день на рабочем месте она не появилась. По словам ее мужа, работа женщине не нравилась. Она планировала устроиться в другое место, но куда именно, не сообщила.– Может, туда и пошла. Не знаю, почему так получилось, где она и как она, – растерянно говорит Артем. – В тот день мы не ссорились. Все было как обычно.Женщина среднего телосложения, рост – 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы длинные, светло-русые. Была одета в черный пуховик с красным капюшоном и сиреневую шапку.Если вам что-либо известно о местонахождении Марины Вавиловой, сообщите по телефону: 8 (928) 903 05 49 (Артем).