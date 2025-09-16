Фото: Дондей

Волк напал на третьеклассника в Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на маму пострадавшего ребенка, Анну Б.Происшествие случилось в городе Гуково 12 сентября. Как рассказала мама 8-летнего Кирилла, ребенок гулял с друзьями. Одна из девочек предложила пойти к ней домой посмотреть на волка. Дети были удивлены таким предложением и из любопытства согласились. Когда девочка привела их к себе домой, открыла вольер, где сидел волк, тот накинулся на Кирилла. Остальные убежали.На крики сбежались взрослые. Волка затолкали обратно в клетку, а ребенка госпитализировали.Мальчик пробыл в больнице трое суток. Ему диагностировали глубокие раны на затылке, спине, ухе и в паховой области.- 16 сентября сына выписали, — рассказывает Анна. — Буду обращаться в полицию.Хозяина волка ждет пока что административная ответственность. За нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.