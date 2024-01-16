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В Волгодонске водитель «Хендай Акцента» сбил восьмилетнего мальчика

В Волгодонске водитель «Хендай Акцента» сбил восьмилетнего мальчика
В Волгодонске 16 января водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика. Авария произошла на улице Мира примерно в 11:00.

В районе дома № 8 ехал «Хендай Акцент», которым управлял 25-летний парень. В это время восьмилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомобилист не затормозил вовремя и сбил ребенка.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Ему была оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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