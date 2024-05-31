Фото: правительство РО.

Военнослужащего из Ростовской области освободили из плена ВС Украины. Обмен военнопленными СВО состоялся 31 мая.Об этом на своей странице в соцсетях сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По словам парламентария, мужчина был в списке на обмен вместе с 74 другими бойцами. Его личность не раскрывается.Известно, что военнослужащий живет в Азове, где его ждала все это время супруга.Ранее об обмене пленными военнослужащими из Ростовской области не было ничего известно. Это первый случай, о котором публично рассказали представители власти.