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Военнослужащего из Ростовской области освободили из плена

Военнослужащего из Ростовской области освободили из плена
Военнослужащего из Ростовской области освободили из плена ВС Украины. Обмен военнопленными СВО состоялся 31 мая.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По словам парламентария, мужчина был в списке на обмен вместе с 74 другими бойцами. Его личность не раскрывается.

Известно, что военнослужащий живет в Азове, где его ждала все это время супруга.

Ранее об обмене пленными военнослужащими из Ростовской области не было ничего известно. Это первый случай, о котором публично рассказали представители власти.
Фото: правительство РО.
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