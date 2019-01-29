Моряка из Таганрога и его коллег освободили из плена





Российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.



Среди освобожденных членов экипажа - таганрожец Роман Иванов. По данным ведомства, пираты отпустили моряков контейнеровоза MSC Mandy 28 января. Все они уже вернулись на родину из Нигерии. Состояние здоровья мужчин оценивают как удовлетворительное.



Напомним, пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Вооружённые люди ворвались на борт и похитили шестерых российских моряков, среди которых были капитан, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман и повар. Уроженец Ростовской области трудился на корабле сварщиком.



Переговоры о выкупе с пиратами вели посредники, нанятые судовладельцем. 23 января контейнеровоз MSC Mandy вернулся в Россию. Судно причалило к порту Санкт-Петербурга.