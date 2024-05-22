Водоканал выявил превышение допустимых концентраций, сливаемых в Таганрогский залив

Фото: Соцсети.

Водоканал зафиксировал превышение допустимых концентраций, которые загрязняют Таганрогский залив. Жители села Петрушино уже давно добиваются внимания властей к проблеме. Люди писали в соцсети, обращались в инстанции и создавали петицию против слива нечистот в водоем.Как сообщают жители села Петрушино, проблема появилась еще в далеком 2008 году. Активисты считают, что на протяжении 16 лет администрация Таганрога не исполняет решение суда по строительству очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в Таганрогский залив. Поэтому жители создали петицию с обращением к «Центру гигиены и эпидемиологии Ростовской области» для охраны водоема. За месяц она набрала 859 голосов.Кроме того, в начале мая на участке снова обнаружили черные пятна возле пляжа Петрушино. От жидкости исходил неприятный запах, а на поверхности появилась пена. Люди не могли отдыхать у воды и купаться.После массовых жалоб специалисты водоканала взяли пробы для лабораторных исследований.- В стоках, поступающих из коллектора, расположенного в районе села Петрушино, выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ по содержанию азота аммонийного и металлов. В администрацию Таганрога направлено предупреждение о нарушении природоохранного законодательства, - добавили в ресурсоснабжающей организации.Также утвержден план по обеспечению очистки вод на выпусках ливневой канализации в Таганрогский залив Азовского моря, балку Валовую, Малую Черепаху, Большую Черепаху и район села Петрушино в границах Таганрога. В процессе подготовки - проект строительства очистных сооружений ливневки. При этом как скоро проект реализуют, все еще неизвестно.