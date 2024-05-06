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В Таганрогский залив слили неизвестную черную жидкость

В Таганрогский залив слили неизвестную черную жидкость
В Ростовской области неизвестную жидкость сбросили в Таганрогский залив. В Неклиновском районе вдоль береговой линии растеклось огромное черное пятно на несколько десятков метров. Кадры с места происшествия местные жители 5 мая опубликовали в соцсетях.

По словам людей, нечистоты слили около пляжа Петрушино в одноименном селе. Рядом с мутной водой стоит невыносимый запах. Некоторые предполагают, что в залив сбросили канализационные отходы. Другие считают, что в воду попала нефть или другая горючая жидкость.

- Сливают всю гадость в море, а людям потом там купаться. Бедные обитатели нашего залива! - прокомментировала местная жительница.

Как неизвестная жидкость попала в воду, неизвестно. Вероятно, на проблему должны обратить внимание специалисты Минприроды.
Фото: Новобессергеневка_online
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