В Таганрогский залив слили неизвестную черную жидкость

Фото: Новобессергеневка_online

В Ростовской области неизвестную жидкость сбросили в Таганрогский залив. В Неклиновском районе вдоль береговой линии растеклось огромное черное пятно на несколько десятков метров. Кадры с места происшествия местные жители 5 мая опубликовали в соцсетях.По словам людей, нечистоты слили около пляжа Петрушино в одноименном селе. Рядом с мутной водой стоит невыносимый запах. Некоторые предполагают, что в залив сбросили канализационные отходы. Другие считают, что в воду попала нефть или другая горючая жидкость.- Сливают всю гадость в море, а людям потом там купаться. Бедные обитатели нашего залива! - прокомментировала местная жительница.Как неизвестная жидкость попала в воду, неизвестно. Вероятно, на проблему должны обратить внимание специалисты Минприроды.