Во всех городах Ростовской области зарегистрированы заболевшие коронавирусом
На 34-й день с момента выявления первого заболевшего в Ростовской области ситуация в регионе характеризуется как сложная. Тенденция к росту продолжает сохраняться. Об этом рассказал глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
Данные главный санитарный врач Ростовской области представил на очередном заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 25 апреля.
- Темп заболеваемости в Ростовской области несколько стабилизировался, - отметил Евгений Ковалев. - В эпидпроцесс за последние три дня были вовлечены семь новых территорий: Багаевский, Волгодонской, Кагальницкий, Зимовниковский, Пролетарский, Тацинский районы и город Волгодонск.
Таким образов, по данным на 25 апреля, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены во всех 12 городах области и 31 муниципальном районе. Кроме того, предварительный тест на COVID-19 дал положительный результат у жителя Миллерова. В настоящее время пациент ожидает результата второго исследования.
Как сообщалось ранее, рост заболеваемости сохраняется в основном из-за завоза вируса из других регионов и активного выявления контактных очагов. Так, только заболевшими в Батайске вирус был занесён ещё в четыре территории.
Напомним, на 25 апреля в Ростовской области зарегистрировано 584 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших пациентов составило 37 человек. Они выписаны из больниц.