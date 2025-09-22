В Ростове на новой рабочей неделе ожидается солнечная погода

Фото: DonDay

В Ростове на последней неделе сентября ожидаются солнечные дни. Об этом сообщают специалисты Гисметео.В понедельник, 22 сентября, прогнозируется ясная погода. Днем температура поднимется до +26 градусов. Вечером температура опустится до +18. Порывы ветра в этот день будут достигать семи метров в секунду.На следующий день прогнозируется солнечная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов. К вечеру температура опустится до +20. Порывы ветра будут достигать четырех метров в секунду.В среду, 24 сентября, будет также солнечно. Днем потеплеет до +26 градусов. К ночи температура опустится до +18. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.В конце недели ожидается резкое похолодание. В четверг, 25 сентября, будет малооблачно. Воздух прогреется днем до +17 градусов. К ночи градусники опустятся до +10 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.26 сентября синоптики обещают малооблачную погоду. Днем температура поднимется до +15 градусов. Ночью столбик термометра покажет +7. Порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду.