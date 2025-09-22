Новости
На Дону задержали замдиректора ведомственной охраны Северо-Кавказского филиала Минтранса

В Ростовской области оперативники УФСБ произвели задержание заместителя главы ведомственной охраны Северо-Кавказского филиала Минтранса. По данным, обнародованным УФСБ России по Ростовской области, основанием для задержания стали подозрения в коррупционных схемах.

По предварительным данным следствия, чиновник регулярно принимал незаконные денежные средства от руководителей стрелковых подразделений за необоснованное увеличение размеров премий. Кроме того, ему вменяют в вину получение взяток за общее благоприятствование по службе и содействие в урегулировании различных вопросов, относящихся к работе подчиненных.

В результате установленных обстоятельств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве. Также возбуждено уголовное дело в отношении одного из взяткодателей по статье о подкупе должностного лица.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
