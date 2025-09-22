Как отличить укус ядовитого паука, рассказал ростовский зоолог

фото: Сергей Калюжин

В Ростовской области обитают около 600 видов пауков. Невозможно с первого взгляда определить, какой из них безопасный, а какой ядовитый. Зоолог Сергей Калюжин поделился с DonDay, как можно отличить укус хищного членистоногого.Укусы ядовитых и неядовитых членистоногих очень схожи своей симптоматикой. Непросто сделать выводы в первые минуты укуса. Даже укус безопасного паука может вызвать раздражение, зуд и небольшой отек.— После укуса вначале стоит узнать вид паука, который вас укусил. Чаще всего яд любого паука вызывает тошноту и головокружение, — сообщает Сергей Калюжин.После того как вы узнали вид, следует обратиться в больницу. Важно узнать сразу, есть ли вакцина или противоядие для определенного вида пауков. Если нет, то пострадавшему прописывают антигистаминные и обезболивающие. В других ситуациях врачи прибегают к капельницам и специальным препаратам.Как только вы заметили укус, следует промыть рану водой с мылом, приложить холодный компресс, чтобы замедлить всасывание яда и зафиксировать укушенную конечность в одном положении.