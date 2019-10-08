Во время масштабной реставрации к кафедральному собору Ростова добавили две пристройки





Подходит к завершению начатая ещё в 2011 году масштабная реставрация главного храма Ростова – Кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На церковном дворе и прилегающей улице Станиславского усиленно наводят порядок.

На открытия церкви после ремонта приедет сам патриарх Кирилл.



В донской митрополии особенно подчёркивали, что во время реставрации был восстановлен исторический облик собора, построенного в 1860 году по типовому проекту Константина Тона. В композиционной основе строения лежит проект московского храма Христа Спасителя, но меньших размеров.







Когда строительные леса были сняты, внимательные ростовчане заметили некоторое несоответствие здания первоначальному облику. А именно: наличие двух пристроек-новоделов с левой и правой стороны восточного фасада храма.

- Причем пристройки оказались вписаны во внешний облик так изощренно, чтобы у любого неискушенного гражданина не возникало бы никаких вопросов — прямо как будто так и было, - отметил руководитель объединения «МойФасад» Роман Бочарников.



Убедится в том, что пристройки – новодел достаточно легко. На просторах интернета масса фотографий, на которых храм запечатлён до реставрации. Более того, сохранились дореволюционные фото.







В относительно первозданной конфигурации несущих стен собор просуществовал вплоть до начала этих работ на миллиард. Именно столько, по словам митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, было потрачено за время многолетнего ремонта.

- Любые пристройки к объекту культурного наследия запрещены законом, кроме воссоздания ранее разрушенных элементов памятника, но здесь воссозданием не пахнет, - прокомментировал архитектор-реставратор 1-ой категории Виктор Аксенов. - В данном случае налицо искажение исторического облика памятника. Более того в границах территории ОКН также запрещена любая строительная деятельность и возведение любых новых построек и пристроек.







Как Комитет по охране объектов культурного наследия мог согласовать подобные противозаконные изменения внешнего облика этого памятника архитектуры - остаётся неизвестно.