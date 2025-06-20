Фото: ФК Ростов

Тренер вратарей ФК «Ростов» Виталий Кафанов может уйти из клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на источник.По данным издания, Кафанов принял решение самостоятельно и обсудил его с руководством клуба.Виталий Кафанов присоединился к «Ростову» в 2014 году. Он уходил в «Рубин» на сезон-2018/19, но потом вернулся.Сейчас Кафанов работает в тренерском штабе сборной России под руководством Валерия Карпина. Напомним, что бывший тренер «Ростова» Карпин перешел в «Динамо». Контракт с ним был подписан 12 июня и рассчитан до 2028 года.