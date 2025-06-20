Тренер вратарей ФК «Ростов» Виталий Кафанов может уйти из клуба
Тренер вратарей ФК «Ростов» Виталий Кафанов может уйти из клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на источник.
По данным издания, Кафанов принял решение самостоятельно и обсудил его с руководством клуба.
Виталий Кафанов присоединился к «Ростову» в 2014 году. Он уходил в «Рубин» на сезон-2018/19, но потом вернулся.
Сейчас Кафанов работает в тренерском штабе сборной России под руководством Валерия Карпина. Напомним, что бывший тренер «Ростова» Карпин перешел в «Динамо». Контракт с ним был подписан 12 июня и рассчитан до 2028 года.