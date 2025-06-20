На 12% подешевели продукты в Ростовской области за месяц

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В Ростовской области цены на овощи и фрукты снизились на 12%, по данным Ростовстата на 16 июня.Капуста подешевела на 23% и теперь стоит 60 рублей за килограмм вместо 78 в мае. Лук стал дешевле на 6 рублей и теперь стоит 72 рубля за килограмм.Картофель также стал доступнее: его цена снизилась со 100 до 95 рублей за килограмм. Весной 2025 года жители региона жаловались на высокие цены на картошку, которые достигали 150 рублей за килограмм на рынках Ростова.Эксперты объясняли высокие цены на картошку и борщевые наборы истощением запасов. Новый урожай еще не созрел, а старый подходил к концу.Некоторые овощи подорожали. Морковь стала дороже на 9 рублей и теперь стоит 70 рублей за килограмм. Яблоки подорожали со 143 до 151 рубля, а самые дорогие продаются в Таганроге — 156 рублей за килограмм.