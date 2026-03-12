Власти сообщили о переносе плановых работ по выжиганию сухостоя на левом берегу Дона

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Администрация Ростова-на-Дону сообщила о переносе плановых работ по выжиганию сухостоя на левом берегу Дона. Мероприятие, изначально намеченное на 12 марта, состоится 13 марта в 12:00. Причиной переноса стала "служебная необходимость", уточнили в пресс-службе мэрии.Контролируемое выжигание сухой травянистой растительности пройдет на улице Пойменной в Ленинском районе. Эти работы являются частью подготовки к пожароопасному сезону, который официально стартует в Ростовской области 6 апреля.Ситуация с подготовкой к пожароопасному сезону вызывает обеспокоенность. Региональные власти отмечают, что под угрозой ландшафтных пожаров находятся 457 населенных пунктов. Муниципалитетам предстоит в кратчайшие сроки устранить ряд критических нарушений. Среди них:- несвоевременный покос сухой травы;- ненадлежащая уборка мусора;- отсутствие или неудовлетворительное состояние (необновление) лесополос;- плохое состояние наружного противопожарного водоснабжения.Успешное выполнение этих мер до начала пожароопасного периода является ключевым фактором в минимизации рисков возникновения и распространения природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и экосистемам региона.