В Ростове горожан предупредили о выжигании сухостоя на Левом берегу Дона
Жителей Ростова-на-Дону уведомили о запланированном контролируемом сжигании растительности на Левом берегу Дона. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации города.
Выжигание начнется 20 февраля в 9:00. Это мероприятие организовано для подготовки к теплому и сухому сезону, с целью предотвращения неожиданных пожаров.
Ростовчанам рекомендуется сохранять спокойствие во время сжигания, так как все необходимые службы будут находиться на месте, чтобы обеспечить безопасность.