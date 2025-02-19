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В Ростове горожан предупредили о выжигании сухостоя на Левом берегу Дона

В Ростове горожан предупредили о выжигании сухостоя на Левом берегу Дона
Жителей Ростова-на-Дону уведомили о запланированном контролируемом сжигании растительности на Левом берегу Дона. Информацию об этом разместили на официальном сайте администрации города.

Выжигание начнется 20 февраля в 9:00. Это мероприятие организовано для подготовки к теплому и сухому сезону, с целью предотвращения неожиданных пожаров.

Ростовчанам рекомендуется сохранять спокойствие во время сжигания, так как все необходимые службы будут находиться на месте, чтобы обеспечить безопасность.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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