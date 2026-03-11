Новости
Жителей Ростова предупредили о плановых выжиганиях сухостоя на левом берегу Дона

Жителей Ростова предупредили о плановых выжиганиях сухостоя на левом берегу Дона. Об этом проинформировали в управлении по делам ГО и ЧС города.

Контролируемые сжигания сухой растительности пройдут 12 марта в 12:00. Спасатели будут выполнять подготовительные меры к пожароопасному сезону на улице Пойменной в Ленинском районе левобережной части города.

Специальные меры проводятся с целью предотвращения неконтролируемых природных и ландшафтных возгораний.
Фото: ГО и ЧС города Ростова-на-Дону
