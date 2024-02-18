В Минпросвещения РФ назвали даты выпускных экзаменов и последних звонков в школах

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил даты выпускных и последних звонков в школах. Об этом он рассказал в рамках российского форума.По словам главы ведомства, в этом году выпускные состоятся 28 и 29 июня. При этом последние звонки школьники будут праздновать с 24 по 25 мая.Напомним, что в прошлом году власти запретили отмечать школьные выпускные. Причиной послужила сложная ситуация в Ростове. Не исключено, что в этом году в регионе примут аналогичное решение.