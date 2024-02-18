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В Минпросвещения РФ назвали даты выпускных экзаменов и последних звонков в школах

В Минпросвещения РФ назвали даты выпускных экзаменов и последних звонков в школах
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил даты выпускных и последних звонков в школах. Об этом он рассказал в рамках российского форума.

По словам главы ведомства, в этом году выпускные состоятся 28 и 29 июня. При этом последние звонки школьники будут праздновать с 24 по 25 мая.

Напомним, что в прошлом году власти запретили отмечать школьные выпускные. Причиной послужила сложная ситуация в Ростове. Не исключено, что в этом году в регионе примут аналогичное решение.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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