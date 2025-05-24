В Аксайском районе, не смотря на запрет, провели последний звонок на улице

Фото: Соцсети

В Аксайском районе, не смотря на запрет, провели последний звонок на улиц. Кадрами торжества под открытым небом поделился глава администрации Константин Доморовский.На видео видно как ученики 9-х и 10-х классов танцуют вальс на территории школы 24 мая. Отметим, что за сутки до проведения торжества министерство образования региона донесло рекомендации о проведении линеек в закрытых помещениях.Такое решение было принято в целях безопасности.В администрации Аксайского района сообщили, что конкретного запрета на проведения последних звонков на улице нет, только рекомендации.