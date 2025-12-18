Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Власти Ростовской области обнародовали шокирующие кадры последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор Юрий Слюсарь опубликовал фото и видео разрушений в своем Telegram-канале, наглядно демонстрируя масштабы трагедии.Напомним, что в ночь на 18 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В Ростове-на-Дону обломки дронов вызвали пожар на грузовом судне, в результате чего погибли два члена экипажа и трое получили ранения. Кроме того, взрывной волной поврежден жилой многоэтажный дом в Западном жилом массиве. К счастью, среди жителей пострадавших нет, пожар оперативно потушили.Как заявил глава города на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), это первый случай гибели людей в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА. В связи с этим в районах, пострадавших от падения обломков, введен режим чрезвычайной ситуации.Наиболее серьезный ущерб причинен городу Батайску. Кадры, опубликованные губернатором, показывают разрушенные до основания дома, от которых остались лишь обугленные стены. Семь человек получили ранения, троим потребовалась госпитализация. Один человек, 50-летняя жительница Батайска Наталья Н., скончалась в больнице от полученных ранений. Она вместе с мужем и 19-летней дочерью пострадала при взрыве в собственном доме. В момент атаки семья находилась дома и выбежала на улицу в пижамах, после чего их накрыла взрывная волна. Врачи продолжают бороться за жизни отца и дочери, их состояние оценивается как крайне тяжелое.Власти региона оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, ведутся работы по ликвидации последствий атаки. Жителям выражаются соболезнования в связи с трагическими событиями. Жителям Ростова-на-Дону и Батайска рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.