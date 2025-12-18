Новости
Ростовчанам советуют воздержаться от споров в Саввин день

В этот день православные чтут память преподобного Саввы Освященного, а в народе отмечают Саввин день. По поверью, святого называли Сальником, поскольку в середине декабря часто наступала оттепель — снег становился скользким, «салился», и появлялся гололёд.

История праздника

Савва Освященный жил в V веке в Каппадокии. С детства он проявлял тягу к духовной жизни: в восемь лет поступил в монастырь, где изучал священные книги и жития. Став юношей, он принял постриг, несмотря на желание родителей видеть его женатым.

По преданию, в 17 лет Савва получил дар чудотворения. Он помогал больным и одержимым, а также совершал знамения — вызывал дождь во время засухи и открыл источник воды посреди пустыни. Позже святой основал несколько монастырей и стал автором Иерусалимского устава, который лег в основу монашеской жизни в Палестине.

Народные традиции и обычаи

В старину Саввин день считался временем покоя и мира. Работать и особенно ругаться в этот день запрещалось. Хозяевам, у которых были лошади, советовали быть особенно сдержанными: грубое слово, по поверью, могло обернуться несчастьем в дороге. День проводили спокойно, молились и занимались домашними делами.

Считалось также, что 18 декабря — удачное время для сватовства. Союзы, заключённые после Саввина дня, обещали крепкий и счастливый брак.

Что запрещалось делать в Саввин день

-Повышать голос, ругаться и спорить. Начинать новые дела и работать физически. Навещать чужие дома и звать к себе незнакомцев. Пренебрегать погодными знаками — они могли


предвещать перемены и в жизни.

Чем можно заняться в этот день

Провести время с близкими, посетить храм или помолиться дома. Проверить и привести в порядок зимнюю одежду и обувь. Позаботиться о домашних животных — это считалось добрым знаком, особенно о лошадях. Женщинам, в частности беременным, советовали не мыть голову, чтобы у детей в будущем была крепкая память.

Приметы Саввина дня

Дым стелется по земле — к ненастной погоде. Если дрова в печи громко трещат — ждать морозов. Красное пламя — к сильной стуже. Снег подтаивает пятнами — к оттепели. Белки спускаются с деревьев — на потепление. Снегири запели — скоро вьюга. Если смерть заглянула в дом на Савву — вернётся через год.

Предки говорили: «На Савву снег салится — перед зимой распутица валится». Считалось, что после этого дня природа поворачивает к самым крепким декабрьским холодам.
