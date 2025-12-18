Новости
Саперы обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ в Ростовской области

Специалисты МЧС обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную накануне в Багаевском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Немецкая авиабомба SC-50 была обнаружена 17 декабря вблизи хутора Арпачина. Очевидцы, обнаружившие взрывоопасный предмет, оперативно сообщили об этом в экстренные службы.

Прибывшие на место саперы МЧС идентифицировали бомбу и вывезли ее на безопасное расстояние, где она была уничтожена путем контролируемого подрыва, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ГУ МЧС по Ростовской области напоминает, что с начала текущего года на территории региона было обнаружено около 300 различных боеприпасов времен войны. Основная часть находок приходится на районы активных боев в годы Великой Отечественной: Ростов-на-Дону, Аксайский, Дубовский, Мясниковский и Неклиновский районы.

Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, то вам необходимо обозначить опасное место подручными средствами и незамедлительно сообщить об опасной находке.
При обнаружении взрывоопасного предмета запрещается поднимать, передвигать, разбирать, а тем более класть в костер любые боеприпасы и незнакомые вам предметы.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
