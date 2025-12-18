Новости
Самый короткий день в Ростовской области продлится почти восемь часов

Продолжительность светового дня в Ростовской области 21 декабря составит чуть меньше восьми часов. В эту дату регион встретит день зимнего солнцестояния северного полушария, самый короткий в году.

Зимним солнцестоянием называют момент, когда Земля наклоняется на максимальный угол по отношению к Солнцу, и Северное полушарие позже всего озаряют утренние лучи.

Обычно Зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, и в эту дату фиксируется минимальная продолжительность дня. До этого астрономического события дни постепенно сокращаются, а после — начинают увеличиваться.

В каждом регионе страны продолжительность самого короткого светового дня своя. Это зависит от долготы, на которой находится субъект, а если проще — от того, насколько ближе регион на пути солнечных лучей.

Для сравнения: в столице светло будет 6 часов 59 минут, в Санкт-Петербурге — уже на час меньше, 5 часов 53 минуты, а в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 2 часа 11 минут. Абсолютный минимум ожидает жителей Заполярья: там будет царить темень все сутки, за исключением коротких 18 минут.

Расположенная на юге Ростовская область находится в более выгодном положении. Ко жителям всех районов региона солнечные лучи заглянут примерно на 7 часов и 47 минут. В последнее летнее солнцестояние (21 июня) светло было 15 часов 56 минут.
