Таганрогский «Николаевский рынок» продан за полцены после нескольких неудачных попыток

Фото: Торги России

«Николаевский рынок» в Таганроге, наконец, нашёл покупателя. После четырёх попыток аукциона, торговый комплекс был продан за 57 миллионов рублей – вдвое дешевле первоначальной цены. Итоги торгов опубликованы на официальной площадке «ГИС Торги».Новым владельцем рынка стал Виталий Петрович Кравчук, выкупивший 100% долю в уставном капитале общества. «Николаевский рынок» был приватизирован ещё в 2012 году. Однако, в последние годы, власти Таганрога признали управление рынком с муниципальным участием неэффективным и решили выставить его на продажу. Первоначально комплекс оценили в 114 миллионов рублей, но покупателей по этой цене не нашлось.Торговый комплекс расположен на улице Николаевское Шоссе, 2, на земельном участке площадью 0,75 гектаров. В документах торгов указано, что размер уставного капитала предприятия составляет 37,9 миллионов рублей, а номинальная стоимость доли в уставном капитале — 54,9 миллионов рублей. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. В штате рынка числится 21 человек.Стоит отметить, что на имущество наложены определенные обременения, которые нужно учитывать при дальнейшей эксплуатации комплекса:Зона регулирования застройки из-за близости к объектам культурного наследия.Приаэродромная территория аэродрома «Таганрог-Центральный».Превышенный уровень шума из-за близости к аэродрому.Второй пояс зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.