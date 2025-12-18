В Ростовской области при пожаре погибла 95-летняя пенсионерка
В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка. О трагедии сообщили в пресс-службе донской команды МЧС.
ЧП произошло 17 декабря в хуторе Грачеве Боковского района. Как уточнили в ведомстве, пенсионерка оставила дрова в печи.
В результате вспыхнул огонь, охвативший все помещения. К сожалению, пожилая женщина не смогла покинуть дом до того, как он полностью загорелся. Свидетели происшествия немедленно вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что хозяйка дома скончалась.
Причина смерти устанавливается.