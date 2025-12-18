В Ростовской области при пожаре погибла 95-летняя пенсионерка

Фото: МЧС РО

В Ростовской области при пожаре погибла пенсионерка. О трагедии сообщили в пресс-службе донской команды МЧС.ЧП произошло 17 декабря в хуторе Грачеве Боковского района. Как уточнили в ведомстве, пенсионерка оставила дрова в печи.В результате вспыхнул огонь, охвативший все помещения. К сожалению, пожилая женщина не смогла покинуть дом до того, как он полностью загорелся. Свидетели происшествия немедленно вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что хозяйка дома скончалась.Причина смерти устанавливается.