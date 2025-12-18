Из-за отсутствия финансирования ХК «Ростов» сняли с чемпионата России

Фото: ХК Ростов

По данным пресс-службы хоккейной команды «Ростов» на 18 декабря, клуб сняли с чемпионата России по причине отсутствия финансирования Министерством спорта Ростовской области.Последние месяцы для хоккеистов из Ростова-на-Дону стали временем разочарований. К концу первой части сезона-2025/26 их команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ. В начале декабря спортсмены вернулись на домашнюю арену во Дворец спорта после девятилетнего отсутствия. Там они успели провести несколько матчей.Как отметили в донском клубе, сохранение профессионального хоккейного клуба «Ростов» в чемпионате России-ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения.Упомянули также значительные успехи команды. Среди которых - победа в чемпионате Российской Премьер-лиги в 2015 году.