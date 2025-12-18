Фото: ХК «Ростов»

Шайба хоккеиста «Ростова» вошла в топ-10 голов недели в ВХЛ. Рейтинг опубликовали в соцсетях ВХЛ 17 декабря.Матч с командой из Республики Татарстан у ростовчан прошел 10 декабря. По результатам игры южане потерпели неудачу. Встреча также запомнилась хорошим голом Степана Урулина из «Ростова». Его шайба принесла команде второе очко в счете.Во втором периоде матча Степан Урулин вместе с Олегом Седанцовым перехватил шайбу у противника. Пасуя друг другу, игроки устремились к воротам «Нефтяника». В это время защитники команды-соперника были на другой стороне арены. Меткий бросок Степана Урулина пробил защиту вратаря.Такой внезапный маневр оказался на седьмой строчке топа.23-летний Степан Урулин - воспитанник московской школы хоккея. Сыграв на первых в жизни турнирах в составе «Ястребов», перешел в систему столичного «Динамо», а выпускался уже из ЦСКА. Свой путь на профессиональном уровне он начал в «Русских Витязях» из Чехова, а в сезоне-2021/2022 провел четыре матча за основную команду системы - «Витязь» - в КХЛ. В 2022 году пробовал силы в «Рязани-ВДВ», но не смог закрепиться и оказался в рыбинском «Полете» из НМХЛ. Закончив игру на молодежном уровне по возрасту, после просмотра подписал контракт с «Югрой». Был обменян в «Ростов» из Ханты-Мансийска вместе с Артемом Левинским в декабре 2023 года. Игровой номер в сезоне-2025/2026 - 26.