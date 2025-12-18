Фото: Donday

Владелец ростовского ипподрома поставил конникам невыполнимые условия для содержания лошадей. В распоряжении DonDay оказался договор аренды конюшен, в котором прописаны пункты, мешающие нормальному уходу за животными и организации тренировочного процесса.История с легендарным объектом тянется уже почти три месяца. В октябре арендаторам объявили о закрытии ипподрома и необходимости освободить территорию до 28 ноября — участок планировали застроить.Однако владельцы лошадей обратились за поддержкой к властям, общественности и СМИ. После огласки собственник согласился продлить аренду до 1 мая 2026 года, но при этом внес спорные ограничения.Согласно документу, владельцам животных разрешено находиться на территории ипподрома лишь в установленные часы. Также им придется самостоятельно заключать договоры с организациями по вывозу навоза, уходу за скаковым кругом и ветеринарному обслуживанию — ранее это входило в аренду.По словам представителя конников Надежды Зубковой, новые условия фактически лишают возможности обеспечивать лошадям надлежащий уход:— Требования невыполнимы, — говорит она. — За животными нужен постоянный присмотр, а доступ ограничен по времени. Кроме того, непонятны требования к «спецодежде» и запрет на парковку машин.За нарушения предусмотрены штрафы, а где оставлять транспорт, пока неясно. Конники готовят ответ-претензию на договор, которую направят владельцам — компании «Неометрия». Если изменений не последует, они вновь обратятся за помощью к правительству региона.