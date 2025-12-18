Защитник Илья Васильев покинул хоккейный клуб «Ростов»

Фото: ХК «Ростов»

Из хоккейного клуба «Ростов» ушел защитник Илья Васильев. Об этом команда рассказала 17 декабря.Игрок Илья Васильев пополнил состав ростовчан в декабре 2023 года при обмене с ХК «Тамбов». В составе «кондоров» 22-летний Васильев принял участие в 72 играх и отметился 12 (5+7) набранными очками при коэффициенте полезности «+9» и семи минутах штрафа.В сезоне-2025/2026 Илья провел шесть матчей, в которых заработал две минуты штрафа при показателе полезности «-4». Он не выходил на лед с «Ростовом» с 6 ноября.