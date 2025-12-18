Новости
Защитник Илья Васильев покинул хоккейный клуб «Ростов»

Защитник Илья Васильев покинул хоккейный клуб «Ростов»
Из хоккейного клуба «Ростов» ушел защитник Илья Васильев. Об этом команда рассказала 17 декабря.

Игрок Илья Васильев пополнил состав ростовчан в декабре 2023 года при обмене с ХК «Тамбов». В составе «кондоров» 22-летний Васильев принял участие в 72 играх и отметился 12 (5+7) набранными очками при коэффициенте полезности «+9» и семи минутах штрафа.

В сезоне-2025/2026 Илья провел шесть матчей, в которых заработал две минуты штрафа при показателе полезности «-4». Он не выходил на лед с «Ростовом» с 6 ноября.
Фото: ХК «Ростов»
