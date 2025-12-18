Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Ростовскую область

Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Ростовскую область
В Ростовской области два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, донской регион подвергся беспилотной атаке в ночь на 18 декабря. Из-за падения обломков в Ростове случился пожар на грузовом судне в порту. Два члена экипажа скончались, еще трое пострадали. Один человек скончался в Батайске.

После этого в пострадавших при атаке БПЛА районах ввели режим ЧС. По последним данным, пострадали восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Специалисты работают на месте происшествия.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.