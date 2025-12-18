Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: DonDay

В Ростовской области два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Напомним, донской регион подвергся беспилотной атаке в ночь на 18 декабря. Из-за падения обломков в Ростове случился пожар на грузовом судне в порту. Два члена экипажа скончались, еще трое пострадали. Один человек скончался в Батайске.После этого в пострадавших при атаке БПЛА районах ввели режим ЧС. По последним данным, пострадали восемь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.Специалисты работают на месте происшествия.