В Ростовской области вор украл сейф с деньгами из автосервиса

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области задержали 26-летнего парня, похитившего сейф с крупной суммой денег. Кража произошла в Дубовском районе.В полицию заявил хозяин станции техобслуживания. Однажды утром он обнаружил, что кто-то вынес из его мастерской металлический сейф, а окно с деревянной рамой сломано. Внутри находилось 960 тысяч рублей.Подозреваемым оказался местный житель. Ранее он был клиентом этого СТО. Во время визита он обратил внимание на сейф и заметил, что в здании есть хлипкое окно. Пройти мимо соблазна парень не смог.Ночью он взломал окно и залез внутрь. Он забрал сейф и скрылся.Однако избежать ответственности злоумышленнику не удалось. Его отыскали и задержали. Максимальное наказание, которое ему грозит, — шесть лет лишения свободы.