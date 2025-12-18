Рассматривается вопрос об организации перевозок по морю из Ростовской области в Мариуполь

Фото: Правительство РО

Рассматривается вопрос об организации морских перевозок между Ростовской областью и Мариуполем. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.Министр подчеркнула, что автобусные маршруты из донского региона в ДНР пользуются большим спросом среди жителей. Поэтому важно улучшить транспортное сообщение как по воде, так и по железной дороге. Уже в 2026 году планируется запустить поезда в города Донецкой Народной Республики.- Сейчас есть сложности, в том числе связанные с административными барьерами. Вместе с СКЖД и Правительством ДНР мы их обязательно преодолеем, - отметила Беликова.Вот с водными перевозками могут возникнуть трудности. Поскольку необходимо обеспечить будущий маршрут судами, а Донецкой Народной Республике создать причалыОтметим, что сейчас до ДНР и ЛНР можно добраться лишь на пассажирском автобусе, такси или своем авто.