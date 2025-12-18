Новости
Рассматривается вопрос об организации перевозок по морю из Ростовской области в Мариуполь

Рассматривается вопрос об организации морских перевозок между Ростовской областью и Мариуполем. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Министр подчеркнула, что автобусные маршруты из донского региона в ДНР пользуются большим спросом среди жителей. Поэтому важно улучшить транспортное сообщение как по воде, так и по железной дороге. Уже в 2026 году планируется запустить поезда в города Донецкой Народной Республики.

- Сейчас есть сложности, в том числе связанные с административными барьерами. Вместе с СКЖД и Правительством ДНР мы их обязательно преодолеем, - отметила Беликова.

Вот с водными перевозками могут возникнуть трудности. Поскольку необходимо обеспечить будущий маршрут судами, а Донецкой Народной Республике создать причалы

Отметим, что сейчас до ДНР и ЛНР можно добраться лишь на пассажирском автобусе, такси или своем авто.
Фото: Правительство РО
