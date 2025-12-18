Гигантская пробка сковала трассу М-4 «Дон» в районе аэропорта Платов

Фото: Яндекс.Карты

Сервис "Яндекс.Карты" сообщает о серьезных затруднениях в движении на трассе М-4 "Дон" в районе аэропорта Платов. Образовалась огромная пробка, растянувшаяся на 18 километров.Затор тянется от Новоперсиановки до Краснокутского сельского поселения. Причина – продолжающиеся дорожные работы. Автомобилистам стоит учитывать, что работы по ремонту и реконструкции отдельных участков трассы будут продолжаться до 1 ноября 2026 года.Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты и по возможности выбирать объездные пути, чтобы избежать многочасового простоя в пробке.