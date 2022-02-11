Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростова собираются вводить новые коронавирусные ограничения

Власти Ростова собираются вводить новые коронавирусные ограничения
Власти донской столицы планируют ввести новые коронавирусные ограничения. Это связано с резко увеличившимся количеством зараженных опасным вирусом.

Проект документа о новых запретах пока на рассмотрении у Алексея Логвиненко. Однако, не исключено, что в ближайшее время глава администрации города подпишет его.

Согласно нововведениям, департаменту транспорта нужно будет скорректировать работу автобусов и маршруток, чтобы избежать толкучки и большого количества пассажиров в салонах. Кроме того, дезинфекция и рейды по соблюдению масочного режима должны быть каждый день. Четкий контроль должен быть и медучреждениях. Нельзя допустить внутрибольничного заражения, а также увеличения заболеваемости медиков.

В случае подписания проекта усилят и меры по соблюдению самоизоляции. Штрафами будут наказывать тех, кто нарушает режим пребывания дома и подвергает риску других. Специально для этого создадут мониторинговые группы.В свою очередь госучреждения могут снова уйти на посещение по предварительной записи.

Что касается объектов общепита, театров и кинотеатров, тут продолжат действовать ограничения, предписанные правительством.

Проект ужесточения мер попал на стол Алексею Логвиненко из-за резкого числа зараженных коронавирусом в Ростове. Пока документ находится на рассмотрении.
Фото: ЯндексКартинки.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.