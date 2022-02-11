Власти Ростова собираются вводить новые коронавирусные ограничения

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Власти донской столицы планируют ввести новые коронавирусные ограничения. Это связано с резко увеличившимся количеством зараженных опасным вирусом.Проект документа о новых запретах пока на рассмотрении у Алексея Логвиненко. Однако, не исключено, что в ближайшее время глава администрации города подпишет его.Согласно нововведениям, департаменту транспорта нужно будет скорректировать работу автобусов и маршруток, чтобы избежать толкучки и большого количества пассажиров в салонах. Кроме того, дезинфекция и рейды по соблюдению масочного режима должны быть каждый день. Четкий контроль должен быть и медучреждениях. Нельзя допустить внутрибольничного заражения, а также увеличения заболеваемости медиков.В случае подписания проекта усилят и меры по соблюдению самоизоляции. Штрафами будут наказывать тех, кто нарушает режим пребывания дома и подвергает риску других. Специально для этого создадут мониторинговые группы.В свою очередь госучреждения могут снова уйти на посещение по предварительной записи.Что касается объектов общепита, театров и кинотеатров, тут продолжат действовать ограничения, предписанные правительством.Проект ужесточения мер попал на стол Алексею Логвиненко из-за резкого числа зараженных коронавирусом в Ростове. Пока документ находится на рассмотрении.